Calciomercato. Arriva il colpo a fil di sirena per l'Imperia. Tesserato l'ex Sanremese e Argentina Luca Colantonio

Il comunicato:

La Ssd Imperia comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Luca Colantonio. Nato il 7 gennaio del 1998 a Sanremo e residente in provincia di Imperia è un centrocampista con, nonostante la giovane età, un ottimo curriculum in Serie D. Esordisce in questa categoria nella stagione 2015-2016 con la maglia dell'Argentina Arma con la quale colleziona 68 presenze e 3 gol in due stagioni. Da qui Sanremese e poi tre anni alla Fiorenzuola con la quale ha anche vinto il campionato un anno fa. Nella prima parte della stagione in corso ha giocato con la maglia del Derthona.

Oggi, nell'ultimo giorno della finiestra di mercato invernale, ha firmato il contratto che lo lega all'Imperia.

Da tutta la società: "Benvenuto Luca".