Giudice Sportivo, Eccellenza: le squalifiche e le diffide settimanali, sono 16 i giocatori fermati per almeno un turno

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 2/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

MAZZOCCHI PAOLO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PUDDU GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RUFFINO ANDREA (ANGELO BAIARDO)

ANDREI TIZIANO (FEZZANESE)

ALFANO NICOLO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

D ARCANGELO EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

FILIPPONE TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GAGGERO LORENZO (CAIRESE)

TISSONE ALESSIO (CAIRESE)

MORANDO SAMUEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PITTALUGA FILIPPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GARE DEL 3/ 2/2022

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ERANIO LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARAMELLOMARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

FARINA TOMMASO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI SISTO DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BILANZONE FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

SAKHI AMINE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

GARE DEL 6/ 2/2022

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 2/2022

RUFINO FABIO (CADIMARE CALCIO)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

RISSO ALESSANDRO (CANALETTO SEPOR)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

PAGLIA CLAUDIO (ANGELO BAIARDO)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

CENDERELLI MARCO (CADIMARE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FARCI LUCA MICHELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DELGADO GAMARRA OSWALDO S. (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

FICI ROBERTO (OSPEDALETTI CALCIO)

SALZONE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COSENTINO EMANUELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PRATO FABIO (CAIRESE)

ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE)

NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)

ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

ROSSI GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CORVI LUCA (CADIMARE CALCIO)

FERDANI FABIO (CADIMARE CALCIO)

BROSO FRANCESCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

EUGENI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RUFFINO ANDREA (ANGELO BAIARDO)

ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO)

COSTA RICCARDO (CADIMARE CALCIO)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO)

MORETTI FABIO (CAIRESE)

TIVEGNA ERIC (FEZZANESE)

ARETUSO MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

CORCIULO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)

GENTA GIANMARIA (PIETRA LIGURE 1956)

SCAPPATURA ALESSANDRO (TAGGIA)

PERASSO TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MERIALDO FEDERICO (ANGELO BAIARDO)

VENTRICE PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)

BALLA ERALD (PIETRA LIGURE 1956)

DE MARTINI ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

APITTA EDOARDO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

LUCIANI MAURO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

ROMANO MATTIA (ANGELO BAIARDO)

PANDIMIGLIO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PESCE STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

BERTOLLA MATTEO (CADIMARE CALCIO)

LAZZONI FEDERICO (CADIMARE CALCIO)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

MARIANI ALESSIO (FEZZANESE)

ORLANDO MICHAEL FABIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GRANDI ALESSIO (TAGGIA)

SINA ERNALD (TAGGIA)