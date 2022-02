Giudice Sportivo, Promozione: Tre giornate a Piombo, due a Caffieri, nel girone A una giornata a Zouita, Mehmetaj e Vignolo

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 6/ 2/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

LETTIERI PIETRO (CAMPOROSSO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

FRUMENTO ERMANNO (VELOCE 1910)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

AMMONIZIONE (II INFR)

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)

LA MONICA ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

SERAFINI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PIOMBO ALESSIO (CELLE RIVIERA CALCIO)

Rivolgeva al ddg un'espressione di stampo discriminatorio.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAFFIERI FILIPPO (CELLE RIVIERA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

PEDETTA LORENZO (LITTLE CLUB JAMES)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

CAMPAGNI NICOLO (FOLLO SAN MARTINO)

BEDINI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

MEHMETAJ DENIS (GOLFO DIANESE 1923)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

BEVEGNI FILIPPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO SAN MARTINO)

SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

REBECCHI DAVIDE (MARASSI 1965)

TRAVERSO ANDREA (MARASSI 1965)

MOLADORI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VI INFR)

COSTA FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MANGINI LORENZO (REAL FIESCHI)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

MICHELOTTI ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

MBOGE ABDOU AZIZ (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

VOLPE MICHAEL (BORZOLI)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

BURLANDO TOMMASO (CELLE RIVIERA CALCIO)

CASTAGNARO MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

USSI MARCO (FOLLO SAN MARTINO)

CENDERELLO FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

GIACOPETTI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

HOLGUIN APOLO MICHAEL XAVIER (LITTLE CLUB JAMES)

MUSICO MICHELE (REAL FIESCHI)

PONDACO STEFANO (VALLESCRIVIA 2018)

GIGUET MARCO (VELOCE 1910)

CECON GIACOMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

NELLI ENRICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

LETTIERI FEDERICO (CELLE RIVIERA CALCIO)

PICCARDO DAVIDE (CELLE RIVIERA CALCIO)

ERETTA GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

NAPOLETANO MATTEO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PICASSO MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BALBI MATTIA (LEGINO 1910)

DE PERSIIS ALESSANDRO (LITTLE CLUB JAMES)

LUCIANI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

BOSSI FEDERICO (MARASSI 1965)

BANCHIERI EDOARDO (PRAESE 1945)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)

VIGNALI ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

FANELLI ALBERTO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIANCHINO PAOLO (BORZOLI)

MADAFFERI MARCO (CAMPOROSSO)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

OSES JUAN PABLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GAMBINO STEFANO (FOLLO SAN MARTINO)

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

GARIBBO DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

FOPPIANO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ZUCCA MARCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ILLIANTE MASSIMILIANO (LEGINO 1910)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

BELLORO ROBERTO (LITTLE CLUB JAMES)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

PECAJ LEDION (REAL FIESCHI)

MARRALE OSCAR (SAMMARGHERITESE 1903)

TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

FOSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

INCORVAIA GABRIELE (VELOCE 1910)

CARTA SIMONE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

BRUNO MATTIA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)