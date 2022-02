Imperia calcio: mister Soda tra vittoria e mercato:" Questo è lo spirito giusto. Ho chiesto un giovane mancino". Il match-winner Cassata lo elogia:" E' cazzuto!" (video)

Dopo la bella vittoria interna sul Casale , ha parlato l’ allenatore dell’Imperia Antonio Soda apparso visibilmente soddisfatto dallo spirito battagliero mostrato dai suoi giocatori. Un carattere che ha portato 4 punti in due partite, con la porta rimasta inviolata per la seconda volta consecutiva: dato riscontrato per la prima volta nella stagione neroazzurra.

L’Imperia ha studiato il colpaccio vincendo la partita ‘sulla profondità’ e mettendo in scacco una difesa schierata molto alta come quella casalese: emblematico è il 2-0 con la spizzata di Cappelluzzo a favorire l’assist di Canovi per Cassata che si lancia nella prateria. Ma Soda, nelle interviste, lascia poco spazio ai tatticismi ed elogia il carattere dei suoi. Ed è ciò che vuol vedere, ciò che vuol trasmettere e non è un caso se il match-winner Cassata lo definisce ‘cazzuto’.

Il percorso dell’Imperia verso la salvezza è ancora molto lungo. Per questo, l’allenatore ha bisogno dell’intero organico a sua disposizione puntellato da qualche nuovo arrivo:” Ho chiesto un giovane mancino”. I rumors parlavano di un interessamento per il laterale del Varese Mirco Tosi.

Tra i nomi caldi, era stato sondato Marco Vesi, centrale del Pont Donnaz, ma mister Cretaz ha voluto fortemente rimanesse tra i valligiani. Nelle trattative rientra anche Luca Colantonio, centrocampista in uscita dal Derthona classe 1998. Nativo di Riva Ligure, è un giocatore alla ‘Giglio’: mezzala con tanto fiato, sempre presente nel gioco e con buon piede.

Ma nelle ultime ore di mercato, i prezzi si impennano e gli affari si complicano. Sul fronte uscite: potrebbero salutare il portiere Simone Caruso, ri-arruolato oggi dopo l’infortunio di Bova, e il difensore Luigi Castaldo. Entrambi dovranno scegliere se rimanere o trovare altra collocazione.