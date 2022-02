Rugby: arriva a Sanremo la Nazionale Femminile Under 18

Sanremo porta d’Italia per il rugby azzurro, Pian di Poma accoglie la Nazionale femminile Under18

Sanremo si affaccia su una settimana storica per lo sport locale. La Città dei Fiori è pronta a recitare il proprio meritato ruolo di ‘porta d’Italia’ per il rugby, ospitando a Pian di Poma la Nazionale femminile Under18.

La selezione guidata da Diego Saccà con il coordinamento FIR di Maria Cristina Tonna, volto simbolo del rugby femminile, arriverà in città giovedì per dedicarsi subito all’attività didattica in hotel. Venerdì doppia seduta di allenamento a Pian di Poma, ospite del Sanremo Rugby: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Sabato il grande impegno a Saint-Raphaël per l’amichevole contro le pari età francesi.

“Siamo orgogliosamente la bandiera della palla ovale a pochi metri dal confine con la Francia, Paese al top su scala continentale nel mondo del rugby - dichiarano dalla società biancazzurra - è una delle occasioni nelle quali si comprende l’importanza strategica di avere un punto rugbistico in questo territorio per essere attrattivi per la Federazione e nell’ottica di interscambi e rapporti transfrontalieri”.

Intanto per l’intero mese di gennaio, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, ed il rinvio di alcune giornate di gara, sono state sospese tutte le attività agonistiche. Con l’inoltrarsi di febbraio, sia a livello nazionale che regionale, si procede quindi ad effettuare alcuni recuperi di Serie A, Serie C, Campionati giovanili e femminili. Al momento il programma di questo fine settimana per i club liguri, pero’, è limitato ad una sola partita.

SERIE A/GIRONE 1 (recupero VII giornata) domenica ore 13,00

VII Rugby Torino – Pro Recco (Cascina Nuova/Settimo To.)

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 34, Biella 28, A.S.R. Milano 19, Parabiago e Promotica I Centurioni 18, Amatori Alghero 9, CUS Genova 6, VII Torino (*) 5, Pro Recco (*) punti 0.

(*) = Una partita da recuperare.