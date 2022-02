Canottieri Sabazia: è pokerissimo di convocazioni ai Campionati Italiani Indoor di Canoa

Cinque atleti della Canottieri Sabazia sono stati convocati alla gara Indoor su pagaiergometro, valida per l’assegnazione del Campionato Italiano. La prima fase di selezione si è svolta a Vado Ligure presso la Decathlon, che ha messo a disposizione il piazzale antistante l’entrata. Questa iniziativa federale, che è la prima in assoluto, permette agli atleti di motivare la preparazione invernale attraverso test-gara. La manifestazione nazionale si svolgerà presso la Fiera di Roma in collaborazione con la Decathlon del luogo.





Gli atleti savonesi convocati sono:

Filippo Spezialetti

Samuele Dossetti

Daniele Corallo

Simone Delfino

Riccardo Rossi

Spezialetti categoria Ragazzi e gli altri per la categoria Junior.





Soddisfazione in casa Sabazia per questo segnale positivo di ripresa delle attività, che indica forse il termine del periodo pandemico.

Ultimi allenamenti diretti dall’allenatrice Laura Bentivoglio prima della partenza per Roma.