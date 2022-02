Pallacanestro Alassio, un'ottima ripresa per il sodalizio gialloblu

A Ceriale, dopo un mese e mezzo, torna in campo l'Under 19 in una sfida tra due squadre che collaborano e dimostrano di valere le prime posizioni del più difficile e competitivo campionato giovanile ligure.

La lunghissima pausa ha sicuramente influito sul ritmo partita e sulla qualità del gioco dove i gialloblu soffrono il campo e nella fluidità del gioco: "Dimostriamo però di avere carattere ricucendo il divario creato nel primo quarto e riusciamo ad affrontare mentalmente una partita punto a punto. Da sottolineare il ritorno in campo per Samuele, dopo anni di stop, che ha portato grande entusiasmo alla squadra e un ottimo contributo in campo"