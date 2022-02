Calcio. Eccellenza, rush finale verso la poule playoff: spiccano Genova Calcio-Pietra Ligure e Finale-Taggia

Ancora centottanta minuti per stabilire il quadro definitivo delle squadre che potranno festeggiare la salvezza già a febbraio (e giocarsi la poule promozione con grande serenità) e chi, invece, lotterà nel gironcino playout per evitare la retrocessione.

A rendere ancora tutto ancora più incerto l'imminente ritiro dell'Alassio FC, pronto a non presentarsi più in campo dopo i noti fatti della settimana: a riposo quindi il Ventimiglia, che potrà giocarsi l'ultima chance di agguantare il quinto posto domenica prossima nella delicata trasferta di Taggia, impegnato quest'oggi al "Borel" contro un Finale in stato di grazia e ormai certo di un posto tra le magnifiche cinque.

Domenica decisiva anche per il Pietra Ligure, che farà visita a una Genova Calcio chiamata a riscattare la cinquina subita mercoledì a Cairo, mentre a certificare definitivamente la qualificazione dell'Albenga manca solo un piccolo passo, che gli ingauni di Ferraro, al debutto casalingo tra le mura del "Riva", cercheranno di compiere contro il Varazze.

Trasfera ad Arenzano per la Cairese capolista, a riposo l'Ospedaletti.

Livescore dalle ore 15.00 su Svsport.it