La nota ufficiale rossoblu:

Chiudiamo questa sessione di mercato con un ultimo acquisto, in questo caso un gradito ritorno. L'U.S. Rocchettese 1972 comunica infatti ufficialmente, di essersi aggiudicata le prestazioni di Marco Carle, centrocampista classe 93, in arrivo dal Dego Calcio a titolo definitivo. Un ritorno in rossoblù per un rocchettese D.O.C. dopo tanto tempo