Stelle nello Sport: è arrivato il momento delle nomination

Il conto alla rovescia parte ufficialmente con le “primarie” di Stelle nello Sport. Venerdì 4 marzo 2022, si apriranno le votazioni per l’elezione degli Atleti e delle Società dell’Anno. Si voterà fino a lunedì 2 maggio, una volta alla settimana, sul portale di Stelle nello Sport o in forma cartacea attraverso le cartoline e il coupon pubblicato ogni venerdì dal Secolo XIX. Come sempre si potrà votare per una o più categorie.

Da oggi è possibile segnalare gli sportivi del proprio cuore a Stelle nello Sport. Associazioni, tecnici, dirigenti ma anche appassionati e tifosi potranno inviare i nominativi dei "propri" talenti indicando Cognome, Nome, Anno di Nascita e Disciplina Sportiva alla mail info@stellenellosport.com.

Ecco le categorie di voto (con i relativi anni da verificare con attenzione)

BIG MASCHILE (atleti nati prima del 1° gennaio 2004)

BIG FEMMINILE (atlete nate prima del 1° gennaio 2004)

JUNIOR MASCHILE (atleti nati tra l’1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007)

JUNIOR FEMMINILE (atlete nate tra l’1 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007)

GREEN (atleti e atlete nati/e dopo l’1 gennaio 2008)

SOCIETA’ (indicare quale sezione, non vale una intera polisportiva)

Da marzo a maggio, ci saranno due mesi di confronti per la proclamazione delle eccellenze sportive ligure che nell’albo d’oro succederanno a Davide Ballardini ed Emil Audero (Rossoblucerchiati), Alberto Razzetti (Big Maschile), Serena Viviani (Big Femminile), Fabio Andolfi (Primocanale Motori), Gabriele Delfino (Junior Maschile), Ilaria Puglia (Junior Femminile), Giulia Ventura (Green), Iren Genova Quinto (Società).

I primi 3 Atleti di ogni categoria e le prime 3 Società sportive saranno incoronati in occasione del 23° Galà delle Stelle nello Sport che si svolgerà ai Magazzini del Cotone del Porto Antico venerdì 20 maggio 2022 nell’ambito della Festa dello Sport.