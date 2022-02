A Boissano lanci lunghi per Davide Costa, Denis Canepa e Gioele Buzzanca

Campionato invernale lanci a Boissano, ad avviare la stagione atletica (organizzativa) dell’impianto del ponente ligure.

In buona evidenza il martellista DAVIDE COSTA (Cus Genova), impostosi con la misura di 62.32 (ed un paio di lanci sicuramente molto lunghi purtroppo atterrati fuori settore).

Nel giavellotto torna in gara dopo uno stop di oltre sei mesi per motivi di salute il portacolori Arcobaleno Denis Canepa. Il primatista ligure non scherza, pur denunciando ancora qualche acciacco, e spara una super spallata a 65,67.

Sempre in casa Arcobaleno buone notizie anche da Gioele Buzzanca: su livelli alti nel disco, vittoria con 46.97, e argento nel peso (13.66 la sua misuta), nella gara dominata dal portacolori del CUS Genova Giordano Musso (attrezzo a m. 15.21).

Buon esordio nel disco anche per il lanciatore paralimpico Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure) che ha raggiunto la ragguardevole misura di 45.12

In campo femminile si conferma nel martello Ilaria Marasso, con la interessante misura di 51.80.

Doppietta per la torinese Sara Verteramo nel peso (13.99) e nel disco (38.59). Segnaliamo peraltro nel disco il buon 33.28 di Sandra Littardi (CUS Genova).

Giavellotto a Sofia Intili (CUS Genova) con la misura di 36.41.

Complessivamente una riunione piuttosto partecipata, purtroppo condizionata dal forte vento di tramontana.

Per gli organizzatori (il Comitato Regionale Ligure, supportato dall’Atletica Arcobaleno Savona e del Boissano Team) buoni riscontri e soddisfazione per questo primo impegno di stagione, in attesa di “BOISSANO SPRING”, gara di apertura della stagione outdoor, prevista per Sabato 9 Aprile.

Risultati completi della giornata (inclusi i Campionati regionali categorie giovanili) al seguente link:

https://www.fidal.it/risultati/2022/REG27247/Index.htm