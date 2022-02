Calcio, Albenga. Esordio dal primo minuto e porta inviolata per Tommaso Scalvini

Oltre alla matematica qualificazione ai playoff, ieri pomeriggio l'Albenga ha smarcato l'ennesimo esordio in Prima Squadra. Tommaso Scalvini è infatti sceso in campo dal primo minuto con i bianconeri, matenendo la porta inviolata nella sfida contro il Varazze. Una prestazione che la società ingauna ha voluto sottolinare:

"Nell’ultima gara casalinga, andata di scena all’Annibale Riva ieri 13 febbraio, vinta contro il Varazze Don Bosco e che ha definito il passaggio alla fase “Playoff”, l’Albenga ha registrato un altro importante traguardo.

Tommaso Scalvini, portiere classe 03 da sempre nelle fila della società bianconera, ha esordito in partita dal primo minuto di gioco, mettendosi in luce per la grande sicurezza e coraggio e con interventi che, almeno in due occasioni, sono stati determinanti per il risultato finale.

Una conferma dell’importanza del lavoro svolto dal proprio settore giovanile, anche alla luce della rete messa a segno dall’attaccante classe ’04 Mounir Jebbar.

A Tommaso i complimenti di tutta la società, con l’augurio di poter raggiungere nuovi e più importanti traguardi, insieme ai tanti altri giovani del settore giovanile".