Calcio, Eccellenza. La Sestrese esonera Schiazza, dopo quattro anni non è più il tecnico verdestellato

La decisione, presa con rammarico, non cancella quattro stagioni indimenticabili in cui mister Schiazza e di Massimo Zamana hanno riportato la nostra Sestrese nel massimo campionato regionale, con numeri record, sfiorando poi la semifinale per l’accesso in serie D nell’ultimo campionato, e facendo esordire in prima squadra in quattro anni ben 16 giocatori del settore giovanile verdestellato.