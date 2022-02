Calcio, Ligorna. I genovesi tornano al successo e inguaiano la Lavagnese. Donaggio a segno: "Volevamo vincere a ogni costo"

Finisce con una vittoria il derby ligure dello Stadio Riboli contro la Lavagnese. Biancoblù capaci di rimontare lo svantaggio nel primo tempo, portando così a casa tre punti importantissimi.

Comincia forte il Ligorna senza riuscire però a colpire. È così la Lavagnese a sbloccare il risultato su calcio piazzato di Lombardi influenzato da una deviazione. Dopo l’intervallo gli uomini di Mister Roselli rientrano in campo determinati e prima con Donaggio poi con il neo entrato Salvini riescono a ribaltare il risultato, difendendolo fino alla fine.

Questo il commento di Matteo Salvini, match winner e prodotto del vivaio biancoblù: «Sono felicissimo per me e per tutta la squadra. Ho fatto il goal del 2-1 ed è stato importantissimo, anche in un momento, comunque, di difficoltà siamo riusciti a vincere questa partita. Una sfida molto combattuta. Loro erano abbastanza organizzata ma siamo stati abili a ribaltarla ed è giusto che abbiamo vinto noi. Il goal lo dedico a Marco Santeusanio».

Questo il commento di Luca Donaggio, autore del goal del pareggio: «È stata una partita durissima ma che dovevamo portare a casa a tutti i costi, era come una finale per noi. Per il goal sono contento perché era un momento delicato, era importante vincere e l'abbiamo fatto».

Questo il commento di Mister Roselli sulla vittoria di oggi: «Partita bella tosta, uno scontro diretto importante. Mercoledì abbiamo perso perso al 95’ contro la Caronnese e dunque potevamo essere influenzati psicologicamente. Siamo stati invece bravi come staff a non far accusare il colpo alla squadra. La partita l’abbiamo fatta molto bene, a cominciare dalla prima parte in cui abbiamo avuto due