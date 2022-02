Calcio, Vadino. La capolista vola sul campo dell'Argentina. Allo 'Sclavi' finisce 1-6

ARGENTINA - Ferraresi, Jeshili, Todaro, Ramech, Cesay, Agnone, El Alamy, Molina, Pintaldi, Spuri, Martina. All.: Kysel VADINO - Scola, Berra, Valentino, Balbo, Prudente, Licata, Santanelli, Pollio, Ricotta, Conforti, Miserendino. In panchina: Pastorino, Vigorito, Buscemi, Seghizzi, Testa, Basso, Bonsignorio, Ancona, Tomao.

La risposta del Vadino, pur privo del febbricitante mister Alessandro Giunta, è veemente e, sull'azione successiva, raggiunge il pareggio grazie alla bella volèe di Miserendino su assist millimetrico di Licata. E nel giro di pochi minuti, Ricotta firma il definitivo sorpasso su penalty: per l'attaccante si tratta della prima marcatura con la maglia ingauna.

I padroni di casa, peró, erano riusciti a mettere in difficoltà la capolista trovando la via del gol nelle prime battute di gioco dopo una svarione della difesa ingauna. L'imbattibilità di Scola si ferma così a 200 minuti.

La partita diventa accademica. Il Vadino chiude già la prima frazione sull' 1-4, grazie al gol di testa di Pollio (bello il cross di Miserendino) e di Santanelli, che trova la via della porta dopo due partite di digiuno. Non pago, l'attaccante numero 7 sigla la sua doppietta nella ripresa, seguito dal migliore in campo Miserendino che chiude la contesa con un roboante 1-6.