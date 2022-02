Calciomercato. Dopo più di tre lustri Andrea Picalli torna alla Carcarese

Ancora novità per la Carcarese. Dopo l’annuncio dell’arrivo in biancorosso di Giuliano e Giampieri, un nuovo giocatore si unisce alla rosa. Stiamo parlando di Andrea Picalli, classe 1988, giocatore di fascia, principalmente esterno offensivo, che arriva dal Plodio.

Si tratta di un ritorno in biancorosso per Picalli che ha indossato la maglia della Carcarese l’ultima volta nella Juniores, circa 16 anni fa. E a giocare al suo fianco c’era anche il suo attuale tecnico Matteo Siri. “Mi fa piacere avere Andrea con me – commenta – lo conosco da tempo, abbiamo giocato insieme a Carcare e nell’Aurora. La sua arma è la velocità, ma ha anche un buon tiro e buona forza. Con i suoi centimetri sicuramente darà un mano anche al gioco aereo”.

Soddisfazione anche per il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Siamo contenti dell’arrivo di Picalli alla Carcarese - dichiara -. Dopo tanti anni al Plodio, società che ringraziamo per la buona riuscita della trattativa, ha manifestato una grande voglia di sposare i nostri colori. È un ragazzo di mentalità che sicuramente gioverà alla squadra e aiuterà i giovani a crescere”.

Obiettivo del club biancorosso, infatti, è farsi notare anche in Seconda Categoria. “Grazie ai ragazzi che ci sono, ai nuovi innesti e, se c’è la possibilità, qualche aiuto dalla squadra ‘A’, vogliamo fare un girone di ritorno importante e toglierci delle soddisfazioni. Così come dimostrato nella partita contro il Pallare e quella contro l’Albissole, quest’ultima persa di misura ma facendo un’ottima gara”, conclude Gandolfo.