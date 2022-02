Abbigliamento sportivo: il successo dei portali specializzati

Negli ultimi anni è aumentato l’interesse nei confronti dell’abbigliamento sportivo personalizzato, una tendenza in crescita in Italia e nel resto del mondo. Secondo i dati di Google Trends, negli ultimi 12 mesi sono incrementate le ricerche online sui prodotti sportwear, con un maggior interesse di atleti e società sportive nell’acquisto online di indumenti tecnici.

In base al report Sportwear Market Outlook di PWC, nonostante il mercato dell’abbigliamento sportivo abbia riscontrato un calo nel 2020 a causa della pandemia di Covid­19, è prevista una crescita significativa del settore nei prossimi anni, con un giro d’affari che dovrebbe superare i 350 miliardi entro il 2023 a livello globale. In Italia il settore dovrebbe crescere con un tasso medio del 4% fino al 2025, con un rafforzamento soprattutto del canale e­commerce.

Sono proprio i portali specializzati ad ottenere un riscontro positivo, siti web che propongono servizi dedicati per chi desidera comprare online indumenti tecnici per lo sport ed equipaggiamenti completi per club, associazioni sportive e squadre agonistiche e amatoriali.



I migliori portali specializzati per l’abbigliamento sportivo online

Naturalmente, è importante scegliere con attenzione il portale giusto, rivolgendosi a store online qualificati e in grado di offrire prodotti di qualità e customizzabili.

I prodotti proposti su Runnek.it sono realizzati con tecnologie innovative e tessuti esclusivi, per garantire capi leggeri, morbidi e traspiranti perfetti per le esigenze degli sportivi.

Inoltre, è possibile personalizzare ogni indumento per ottenere capi tecnici su misura, customizzando i prodotti con una grafica in linea con l’immagine della propria squadra.

All’interno del portale è possibile ordinare e personalizzare maglie tecniche a maniche corte e lunghe, polo, canotte, felpe, giacche, gilet e pantaloni, con tantissimi accessori per completare la dotazione degli sportivi in grado di soddisfare ogni esigenza.



Cosa valutare nella scelta dell’abbigliamento sportivo

Quando si deve acquistare abbigliamento sportivo è indispensabile assicurarsi che si tratti di indumenti di qualità, capaci di garantire performance ottimali per supportare gli atleti durante gli allenamenti e le gare. L’etichetta deve innanzitutto fornire tutte le informazioni necessarie per valutare la qualità del prodotto, indicando ad esempio se il capo è anallergico, traspirante e leggero.

Le principali caratteristiche dei prodotti sportwear, infatti, sono leggerezza, traspirabilità e comodità, per assicurare che il vestiario dell’atleta sia confortevole e funzionale per l’espressione delle performance sportive. Allo stesso tempo, i prodotti devono fornire un buon isolamento termico se impiegati in inverno, proteggendo lo sportivo dal freddo ma senza compromettere le esigenze di traspirabilità.

Ovviamente è fondamentale scegliere bene la taglia giusta, per garantire una vestibilità ottimale e un’eccellente comodità in ogni fase del workout o della competizione. Da non sottovalutare è il design dell’abbigliamento tecnico, selezionando capi che possono fornire prestazioni elevate in termini di comfort, leggerezza e traspirabilità, senza tralasciare la valorizzazione dello stile dell’outfit sportivo.

Oggigiorno i migliori prodotti per l’abbigliamento sportivo sono realizzati con tecnologie all’avanguardia, soluzioni tecniche che consentono di usufruire di indumenti adatti al corpo dell’atleta e al tipo di disciplina praticata.

D’altronde, ricerca e sviluppo sono due processi essenziali in questo campo, poiché garantiscono un aggiornamento costante dei sistemi produttivi e lo sviluppo di tessuti avanzati per le esigenze degli sportivi.



Il valore aggiunto dei prodotti sportwear personalizzati

Un valore addizionale nella scelta dell’abbigliamento tecnico per lo sport è la possibilità di personalizzare gli indumenti, customizzando i capi con grafiche su misure e progetti che prevedono lo sviluppo del logo, l’inserimento di uno slogan o la scelta dei colori degli abiti sportivi. Alcune aziende consentono di realizzare indumenti 100% personalizzati, una soluzione sempre più apprezzata al giorno d’oggi per il vestiario degli sportivi.

Si tratta di un aspetto che permette di aumentare la popolarità dell'associazione sportiva, ad esempio quando gli atleti partecipano ad eventi e manifestazioni di settore.

Inoltre, un abbigliamento su misura per lo sport consente di rafforzare l’appartenenza degli atleti al proprio club o team, per consolidare il coinvolgimento nel progetto e aumentare l’attaccamento degli sportivi alla propria organizzazione sportiva di riferimento.