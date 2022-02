Calcio, Cairese. Alessi non pone limiti: "Ai playoff per il miglior risultato possibile. L'Arenzano la squadra meglio organizzata nei prossimi playout"

Quarta vittoria consecutiva per la compagine gialloblù, che si impone per 2 reti a 1 al Nazario Gambino di Arenzano, grazie alle reti siglate da Doffo, successivamente espulso, e da Capitan Saviozzi che supera il proprio allenatore, Diego Alessi, nella classifica marcatori all time della Cairese e si posiziona al secondo posto dietro all’attuale Direttore Sportivo, Matteo Giribone.

Questo il commento di mister Alessi al termine della partita: “

La partita è stata sicuramente ben condotta, abbiamo avuto sei o sette occasioni da gol importanti. È stato concesso all’inizio un rigore generoso agli avversari, grazie al quale sono passati in vantaggio, ma nonostante questo abbiamo continuato a giocare e a creare e siamo stati bravi a ribaltare la situazione. Ritengo che l’Arenzano sia, tra le squadre che disputeranno i playout, quella più organizzata dal punto di vista tattico, predicando un buon calcio e non era per niente una partita semplice da vincere. Sono molto contento perché stiamo parlando della quarta vittoria consecutiva e questo dimostra l’ottimo lavoro che stiamo facendo in questo difficile campionato. Dovremo avere la stessa fame, la stessa voglia di vincere in ogni singola partita dei playoff per poter portare a casa il miglior risultato possibile.”