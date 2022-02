Calcio, Ligorna. Roselli tiene la guardia alta contro il Chieri: "Una delle migliori del campionato, faremo turnover"

Impegno casalingo infrasettimanale per il Ligorna, impegnato domani in casa contro il Chieri. Biancoblù reduci dalla vittoria nel derby contro la Lavagnese, piemontesi vincenti invece contro l’Asti.

Questo il commento di Mister Roselli sugli avversari: «Il Chieri è una delle migliori squadre del campionato dal punto di vista qualitativo. Ci sono giocatori che conosco e che hanno qualità superiori alla media».

Questo il commento sulla condizione della squadra: «Probabilmente non giocheranno coloro che hanno giocato domenica. Dobbiamo capire chi sta meglio e trovare una soluzione. Dispiace per la squalifica di Alessio Garbarino, il quale stava facendo benissimo. Il discorso legato agli Under complica un po’ la vita, come penso un po’ a tutti in questa fase».