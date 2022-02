E' stata ufficializzata stamattina la designazione arbitrale per il recupero di domani sera tra Letimbro e Sampierdarenese, fondamentale per gli equilibri della graduatoria del girone B.

In caso di vittoria i genovesi salirebbero infatti a +3 sul Savona a parità di partite giocate, ma la Letimbro non può permettersi sconti, vista l'attuale posizione in zona playout e l'elevato numero di match da recuperare.

Il match sarà diretto dal signor Morbelli della sezione di Albenga.