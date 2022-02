Calcio, Savona. Inizia l'era Podestà: "Cazzimma e idee, la promozione è nella nostre mani" (VIDEO)

Prima presa di contatto oggi pomeriggio per Maurizio Podestà a Voze, dove si sta allenando ormai da diverse settimane il Savona.

Il tecnico non ha nascosto il proprio entusiasmo per l'avventura in biancoblu, confermando la propria fiducia per le possibilità di promozione, grazie alla qualità della rosa, a patto di trovare determinazione e organizzazione tattica a stretto giro di posta.

Una scommessa fatta anche su sè stesso dato che, come anticipato, non riceverà compensi mensili, ma solo un premio in caso di promozione finale.