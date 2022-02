Calcio, Serie D. Le designazioni per il turno infrasettimanale, Vado - Saluzzo a Campagni di Arezzo

La Serie D torna in campo mercoledì 16 febbraio con le partite della 24^ giornata dei Gironi a venti e diciannove squadre A, B, D, H e I. In programma anche i recuperi degli altri gironi a diciotto C, E, F e G. In tutto si disputano cinquantasette partite.

Variazioni di orario

Alle 15.00 prendono il via Sanremese-Fossano, alle 16.00 Imperia-Asti (A).

A porte chiuse



A porte chiuse anche Sanremese-Fossano per la squalifica del campo comminata dal Giudice Sportivo.

Rinvii

Derthona-Casale è stata rinviata a data da destinarsi per impraticabilità dei campi dovuta al maltempo.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Novara (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro)

Caronnese-Pontdonnaz (Alessandro Recchia di Brindisi)

Varese-Borgosesia (Carlo Esposito di Napoli)

Imperia-Asti (Fabrizio Carsenzuola di Legnano)

Ligorna-Chieri (Federico Cosseddu di Nuoro)

RG Ticino-Lavagnese (Marco Marchioni di Rieti)

Sanremese-Fossano (Raimondo Borriello di Arezzo)

Sestri Levante-Gozzano (Omar Abou El Ella di Milano)

Vado-Saluzzo (Matteo Campagni di Arezzo)