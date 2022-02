Calcio, Serie D: le sanzioni del Giudice Sportivo. L'Imperia perde Virga, Giglio e Colantonio

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 12/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

D IGLIO GIUSEPPE FRANCE (CHIERI)

PIRACCINI LUCA (CITTA DI VARESE)

ZUCCHINI GIANLUCA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DAQOUNE ZAKARIA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIANA MATTIA (ASTI)

ROSANO SAMUELE (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

CASTELLETTO EROS (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

LUZZETTI MATTEO (HSL DERTHONA)

GARE DEL 13/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RATTI CESARE EMANUELE (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

Per avere rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa, allontanato. ( R A - R AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANDREOLETTI MATTEO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COLANTONIO LUCA (IMPERIA CALCIO SRL)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio.

VIRGA FEDERICO (IMPERIA CALCIO SRL)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al petto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FORTE RICCARDO (CASALE A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE LUCCA DAVIDE (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

SOMMOVIGO GIANMARCO (LAVAGNESE 1919)

GARBARINO ALESSIO (LIGORNA 1922)

VITA DIEGO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

ANSELMO ANDREA (VADO)

GIUFFRIDA GIUSEPPE (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ESPOSITO ROBERTO (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

NOURI YOUSSEF (SANREMESE CALCIO S.R.L.)