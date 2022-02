Calcio, Vado. Solari e la squadra con un solo obiettivo contro il Saluzzo: "Domani vita o morte"

E' un Vado che scalpita per porsi alle spalle il periodo negativo di inizio 2022, culminato con la serie di 5 sconfitte consecutive.

Mister Matteo Solari ha rilasciato dichiarazioni con il contagocce alla vigilia, ma ogni parola ha un peso specifico altissimo a 24 ore dalla sfida con il fanalino di coda Saluzzo.

"Domani non ci sono compromessi: vita o morte, per me e per la squadra. Tutti vogliamo che il Vado faccia una grande partita e che torni a dimostrare sul campo ciò che sa fare, nel rispetto anche di quanto ha saputo costruire nell'arco del girone di andata.

Domani non conteranno moduli, tattiche o altro: sono convinto che i ragazzi faranno una grande partita, con cuore, intelligenza e grande determinazione".