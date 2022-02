Virtus Sanremo. Mister Moroni tra i complimenti alla Villanovese e i dubbi arbitrali: "Abbiamo compreso, ma non ci lasceremo ad andare a sfoghi inutili"

Torna al successo la Virtus Sanremo, seppur mister Moroni resti dubbioso sulle direzioni di gara nel corso delle sfide dei matuziani:

"Due rigori contro, il terzo in due partite e due reti annullate, oltre alle parate del portiere della Villanovese, non ci hanno fermato. Complimenti alla Villanovese per la partita - spiega il tecnico - ed il comportamento dei propri tesserati oltre che dell'allenatore avversario.