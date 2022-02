I più grandi eventi per le scommesse sportive nel 2022

Anche se la pandemia è ancora attiva, l'industria sportiva si è adattata ad essa ed è pronta a fornirci molti eventi interessanti nel 2022. Per questo articolo, abbiamo selezionato i tornei e i campionati più attesi per le scommesse sportive su siti come https://rabona.com/it/sport . Abbiamo cercato di rendere la nostra lista il più diversificata possibile e abbiamo incluso solo gli eventi che avranno luogo prima dell'estate.

Il torneo Masters - Golf

La primavera sarà calda quest'anno, dato che il Masters Tournament inizia all'inizio di aprile. Questo è il più grande torneo di golf del mondo, che è un evento perfetto per scommettere su questo sport. Anche se non sei un grande fan del golf, questa è probabilmente la scelta migliore per scommettere, dato che ci sono tutti i migliori atleti da tutto il mondo. Inoltre, i bookmakers coprono perfettamente questo torneo, garantendovi tonnellate di mercati di scommesse e l'opzione di scommettere in-play.

Grand National - Ippica

Le corse di cavalli sono uno degli sport che hanno reso popolari le scommesse. Ancora oggi, centinaia di corse si tengono ogni anno, e gli scommettitori di tutto il mondo si divertono a fare scommesse sui cavalli e sui fantini. Il Grand National è una delle più grandi competizioni di corse di cavalli, quindi è un'ottima scelta per fare scommesse sportive. Inizia all'inizio di aprile, quindi assicuratevi di segnare la data nel vostro calendario per non perdere questo evento sorprendente.

Campionato mondiale di snooker

Anche se lo snooker potrebbe non essere lo sport più popolare per le scommesse, il Campionato Mondiale di Snooker attrae tradizionalmente molta attenzione ogni anno. La maggior parte degli scommettitori non segue attivamente gli eventi minori di snooker durante l'anno, ma si diverte comunque a fare qualche scommessa su questo torneo internazionale. Nel 2022, la competizione inizierà il 16 aprile, e le partite si svolgeranno fino al 2 maggio.

Campionato mondiale IIHF - Hockey su ghiaccio

Simile allo snooker, l'hockey su ghiaccio di solito non riceve molta attenzione durante l'anno. Gli appassionati si divertono a guardare la National Hockey League e altri eventi, ma questo sport entra veramente sotto i riflettori quando inizia il Campionato Mondiale IIHF. Le squadre nazionali di sedici paesi competono tra loro per il titolo di migliore squadra del mondo. La competizione si svolge a maggio, quindi assicurati di non perderla impostando una notifica sul tuo smartphone.

Open di Francia - Tennis

Anche il tennis è popolare tra gli appassionati di scommesse sportive. Anche se ci sono molti tornei e competizioni che si tengono durante l'anno, l'Open di Francia è uno degli eventi più degni di nota. Conosciuto anche come Roland-Garros, questo torneo inizierà il 22 maggio e durerà fino al 5 giugno. Come sempre, ci saranno due tornei separati per coppie e giocatori individuali, garantendoti tonnellate di opportunità per piazzare scommesse.

UEFA Champions League - Calcio

Naturalmente, non potevamo ignorare il calcio in questa lista. La UEFA Champions League, che è l'evento più notevole di questa primavera, è già in corso. È la più grande competizione internazionale tra i club di calcio, quindi non c'è da stupirsi che attiri così tanta attenzione dei media. Le semifinali avranno luogo alla fine di aprile e all'inizio di maggio, mentre il gran finale è previsto per il 28 maggio.

Indianapolis 500 - Corse

L'ultimo evento che esamineremo oggi è previsto per il 29 maggio. La 500 miglia di Indianapolis è uno degli eventi di corsa più popolari al mondo, il che la rende una grande competizione per le scommesse. È l'evento vetrina della IndyCar Series, durante il quale potrete scommettere sui migliori corridori di tutto il mondo. Anche se è l'ultimo torneo della nostra lista, non è sicuramente l'ultimo.