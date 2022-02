Calcio, Prima Categoria. Stasera il recupero. La Letimbro per i punti salvezza, la Samp cerca l'allungo sul Savona

Il girone B del campionato di Prima Categoria rischia di vivere un vero e proprio spartiacque nel corso della serata odierna.

Alle 21:00 allo stadio "Santuario" di Savona, si disputerà infatti il recupero della 14° giornata tra la Letimbro e la Sampierdarenese.

I padroni di casa gialloblu sono all'inizio del proprio tour de force, dopo l'elevatissimo numero di contagi da Covid-19 per risalire la classifica, ma dall'altra parte c'è la capolista, in coabitazione con il Savona, smaniosa di potersi portare a +3 sui biancoblu in vista dello scontro diretto in programma tra poche settimane.

Una sfida da non perdere affidata al signor Morbelli di Albenga.