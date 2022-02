Calcio, Serie D. Vado, tutto facile col Saluzzo: Aperi e Galvanio portano il 4-1

VADO-SALUZZO 4-1 (21' rig., 34', 64' Aperi, 59' rig. Galvanio - 40' Sina)

45'+1' Termina con puntualità svizzera la gara. Il Vado può tornare a sorridere, mentre i piemontesi restano a fondo classifica.

45' Si giocherà ancora per un minuto.

40' Ingenuità di Quarta che commette fallo su De Marino: ammonito.

39' Qualche problemino per Cattaneo. Il centrocampista esce per far spazio a Filippo Turone.

35' Palleggio da ambo le parti e ritmi decisamente abbassatisi in questi ultimi minuti.

31' Standing ovation per Aperi che lascia spazio a Quarta.

28' Anche Brondi lascia il campo: al suo posto Lazzaretti. Intanto la gara si dirige quasi senza più stimoli da ambo le parti verso la conclusione.

25' Ultima sostituzione per i cuneesi con Beka al posto di Thiam. Cambia anche il Vado: Lagorio subentra a Capra.

19' TRIPLETTA PERSONALE PER APERI! Infilata per vie centrali, il bomber siciliano anticipa l'uscita di De Marino e trova la rete del 4-1.

15' Doppia sostituzione per il Saluzzo: Pittavino e Fink rilevano Pucinelli e Gaboardi.

14' ALLUNGA LE DISTANZE IL VADO! Capra atterrato in area ospite da Soumare, secondo penalty per i rossoblu che stavolta realizza Galvanio spiazzando il portiere avversario.

12' Ripartenza veloce di Galvanio, l'esterno fa tutto bene tranne il cross rasoterra, troppo lungo per i compagni di reparto.

7' Strappa gli applausi dei presenti la squadra di Matteo Solari con un'azione tutta di prima a spezzare le linee granata. Al tiro poi arriva Cianci trovando però una gran risposta di De Marino.

1' Primo brivido della ripresa firmato dai padroni di casa con la girata di Aperi che scheggia la parte superiore della traversa.

1' Doppio cambio per mister Briano che sostituisce Pucinelli e Cinquemani con Soumare e Greco. Nel Vado fuori Brero per Gandolfo.

SECONDO TEMPO





45'+1' Fermato ancora Capra: sul taccuino dei cattivi finisce anche Pucinelli. Intanto termina qui la prima frazione di gioco col Vado avanti di una rete.

45' Altro fallo nella trequarti saluzzese, ammonito Thiam. Sugli sviluppi della punizione cross di Capra dalla sinistra insidioso per De Marino che però blocca.

40' ACCORCIA LE DISTANZE IL SALUZZO! Dalla bandierina palla verso Cirillo, impreciso il disimpegno vadese e Sina, appostato al limite dell'area, non ci pensa due volte a scaricare un preciso diagonale che trova l'angolo giusto alla destra del portiere ligure.

39' Buono schema del Saluzzo con Pucinelli che libera al cross Bedini, la difesa vadese salva in angolo la conseguente conclusione degli avanti granata.

34' RADDOPPIO DEL VADO! Doppietta personale per Aperi, bravo a trovarsi al punto giusto nel momento giusto dopo un cross dalla sinistra di Capra su cui la difesa ospite è tutt'altro che impeccabile e infilare De Marino con un tap in.

30' Scintille nell'area piemontese nell'attesa di una rimessa laterale del Vado. L'arbitro risolve tutto con le sole parole.

27' Si riassetta con un 3-5-1 la squadra di mister Briano dopo l'inferiorità numerica.

25' Pareggia il conto degli ammoniti Casazza che ferma Cinquemani.

24' Occasionissima ancora per i rossoblu ma Aperi e Capra insistono troppo nel palleggio all'interno dell'area ospite e sfuma l'opportunità di tiro.

21' VANTAGGIO VADO! Freddo bomber Aperi: l'estremo avversario intuisce ma non può nulla sulla conclusione rasoterra della punta siciliana.

20' Scatto di Aperi lanciato da Galvanio verso De Marino, lo atterra Kieling che viene espulso.

17' Lampo del Saluzzo col cross dalla destra di Bedino, Tinti libera in corner. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina pericoloso inserimento sul secondo palo di Serino, ma la difesa di casa libera (non senza apprensione).

16' Vistosa trattenuta di Bedino su Capra. Sul punto di battuta della punizione va lo stesso numero 7 vadese che cerca De Bode, ma De Marino lo anticipa in presa alta.

11' Costruisce tutto ancora una volta sul lato sinistro dell'attacco il Vado con Capra che mette in mezzo un pallone morbido, libera in due tempi la difesa saluzzesse.

9' Resta a terra Capra per un fallo subito a centrocampo, il direttore di gara fa proseguire con la sfera che arriva ad Aperi, anch'egli abbattuto al limite dell'area da un avversario. Nemmeno in quest'occasione c'è fallo.

3' Prende subito il pallino del gioco la formazione casalinga, Aperi steso da Carli: ammonito il centrocampista piemontese.

1' Tutto ok per il signor Campagni della sezione Aia di Firenze, si parte.

PRIMO TEMPO

VADO (4-3-3): Cirillo; Tinti, De Bode, Brero, Casazza; Cenci, Brondi, Cattaneo; Galvanio, Aperi, Capra.

A disposizione: Colantonio; Gandolfo, Nicoletti, Lazzaretti, Turone, Della Rossa, Fontana, Lagorio, Quarta.

Allenatore: S. Prato

SALUZZO (3-5-1-1): De Marino; Cinquemani, Kieling, Sina; Bedino, Serino, Caldarola, Carli, Thiam; Pucinelli; Gaboardi.

A disposizione: Lancellotti; Pittavino, Clerici, Greco, Andretta, Soumare, Beka, Crudo, Fink.

Allenatore: M. Briano

Arbitro: Campagni di Firenze

Ennesimo turno infrasettimanale per la Serie D che sa di partita chiave per il Vado di Matteo Solari, chiamato dopo cinque sconfitte consecutive a riscattarsi per mettere ulteriormente al sicuro la propria classifica.

Se parlare di bivio può risultare infatti eccessivo, la partita odierna col fanalino di coda Saluzzo può rappresentare per Capra e compagni l'occasione di allontanarsi ulteriormente dalla zona playout, fino a poche settimane fa un lontano incubo fattosi però più vicino negli ultimi tempi.