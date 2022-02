Calcio, Vado. La squadra è con Matteo Solari, tutti ad esultare insieme al mister dopo i gol rossoblu

Matteo Solari ha macinato diversi chilometri nella tribuna scoperta dello stadio "Chittolina", trasformata in una sorta di enorme area tecnica a causa della terza e ultima giornata di squalifica.

L'allenatore rossoblu oltre ai tre punti maturati contro il Saluzzo, figli del 4-1 ottenuto sul campo, ha però raccolto probabilmente l'attestato di stima più importante per ogni allenatore: quello dei propri giocatori.

Dopo i primi gol tutta la squadra ha infatti raggiunto il proprio mister per confermare la stima nei suoi confronti, soprattutto dopo i rumors che avevano dato l'esonero di Solari per certo in caso di mancata vittoria contro i granata piemontesi.