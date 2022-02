Calcio, Vado. Obbligatorio battere il Saluzzo, alle 14:30 il turno infrasettimanale

Parlare di bivio può non risultare eccessivo in casa Vado a poche ore dalla partita contro il Saluzzo in programma al Chittolina alle 14:30.

Dopo la serie di cinque sconfitte consecutive i rossoblu sono infatti chiamati a battere il fanalino di coda del girone A, per ritrovare la vittoria e respirare in classifica (di colpo il margine sui playout si è ridotto a 3 punti).

Mister Solari dovrà rinunciare con tutta probabilità sia a Lo Bosco che a Costantini, ma è pienamente consapevole dell'importanza del risultato odierno anche in ottica personale futura.

Una sorta di dentro o fuori per tutto il gruppo rossoblu, carico come non mai nel voler riprendere la strada tracciata per tutta la seconda parte del 2021.

A dirigere la partita sarà il signor Campagni di Firenze, coadiuvato da Palermo di Pisa e Toschi di Livorno.

Webcronaca e livescore su Svsport.it dalle 14:30.