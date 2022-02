Savona. Ecco il progetto bocciato del nuovo Bacigalupo. Marinelli chiude al Comune: "La corda si è spezzata, pronto a virare su nuove ipotesi" (VIDEO)

L'aspetto sportivo ha catalizzato l'attenzione in casa Savona, ma ci sono state novità importanti anche per quanto concerne lo stadio Valerio Bacigalupo.

Il presidente Simone Marinelli ha infatti rinunciato al progetto di ristrutturazione dell'impianto, dopo la palesata volontà dell'Amministrazione Comunale di concedere una concessione di breve durata, con i conseguenti ridotti tempi di ammortamento dell'investimento, per puntare alla realizzazione della nuova cittadella dello sport e all'espansione del campus universitario.

L'Amministrazione non ha ritenuto accettabile il progetto, la cui stima supera il milione e mezzo di euro, presentato dal presidente biancoblu in quanto non corrispondente ai canoni di uno studio di fattibilità, segnalando anche l'assenza delle fideiussioni a garanzia richieste.

Marinelli ha smentito nell'intervista a seguire le annotazioni provenienti dal Comune, dichiarandosi interessato alla concessione di altri impianti in ottica futura (ad esempio il Ruffinengo) o all'ambiziosa costruzione ex novo di uno stadio.

Per consultare il progetto presentato dal Savona (con dati sensibili oscurati) CLICCA QUI