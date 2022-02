Atletica Val Lerrone: arriva la chiamata in Rappresentativa per Elena Cusato

Elena Cusato, 15 anni, atleta della neonata ASD Atletica Val Lerrone, è stata convocata dalla FIDAL Liguria per fare parte della Rappresentativa Ligure alla prestigiosa corsa CROSS DI ALA’ DEI SARDI – VI° Memorial Elisa Migliore che si svolgerà il giorno 20 febbraio 2022. Si tratta di un Trofeo Internazionale di Corsa campestre, la più importante a livello nazionale e tra le prime 5 in Europa. Ha visto negli anni la partecipazione di campioni e campionesse europei, mondiali, olimpici e di primatisti a livello planetario della categoria e del mezzofondo in generale.