NBA 2021-22: Utah Jazz e Chicago Bulls fanno sul serio

L’NBA è sempre più nel vivo della stagione, con l’All Star Game che farà da pausa prima di un finale di regular season a dir poco entusiasmante. Tra le protagoniste di questo periodo ci sono sicuramente Utah Jazz e Chicago Bulls, che stanno ottenendo ottimi risultati in vista dei playoff. Nonostante non partano tra le favorite per la corsa al titolo, le due franchigie che hanno dominato il campionato americano negli anni ‘90 sembrano essere tornate ad altissimi livelli. Ecco, dunque, come stanno andando i due team, quali sono i possibili scenari in post-season e chi partirebbe favorita nelle quote scommesse NBA.

Partendo dai Chicago Bulls, la formazione dello stato dell’Illinois è al momento al secondo posto in classifica nella Eastern Conference, con un record di 37 vittorie e 21 pareggi. Nelle ultime dieci partite disputate, in particolare, i Bulls hanno vinto sei volte, con una striscia di tre vittorie consecutive. L’artefice di questa cavalcata impressionante è sicuramente DeRozan, che a 32 anni compiuti ha raggiunto la piena maturità tecnica e mentale. La guardia originaria di Los Angeles, dopo tre annate non troppo entusiasmanti ai San Antonio Spurs, ha raggiunto Chicago nella scorsa trade estiva, suscitando non pochi dubbi sul suo ingaggio. Dubbi, però, che sono svaniti in pochissimo tempo, grazie a una serie di prestazioni sontuose e numeri da vero MVP. DeRozan, infatti, sta viaggiando a oltre 27 punti di media a partita, tirando con il 53% dal campo e contribuendo attivamente con assist e rimbalzi.

Chicago non disputava una stagione così bene ed entusiasmante dal 2010-11, quando chiuse la propria regular season al 1° posto ad Est con 62 vittorie e sole 20 sconfitte. Purtroppo, la favola di quei Bulls, guidati dall’MVP e leader Derrick Rose, non finì con un lieto fine, a causa della sconfitta in finale di Conference contro i Miami Heat di Lebron James per 4 a 1. Quest’anno Chicago ha però l’occasione di riprendersi la scena e i riflettori, potendo contare su un roster ampio e con un buon mix di esperienza e giovani talenti. Dovesse chiudersi con questa classifica la stagione regolare, i Bulls affronterebbero al primo turno i Toronto Raptors, con DeRozan che troverebbe i suoi ex compagni di squadra. In semifinale di Conference, poi, ci sarebbe una tra Cleveland e Boston, ed anche in questo caso Chicago partirebbe favorita nei pronostici di scommesse NBA . Più complessa, invece, una eventuale finale ad Est, dove Brooklyn e Philadelphia rappresenterebbero uno scoglio difficile da superare. Proprio Nets e Sixers sono stati protagonisti di una trade pazza di metà stagione, che ha visto Harden lasciare Brooklyn in cambio di Simmons, Curry e Drummond, più due prime scelte.

Situazione simile per gli Utah Jazz, che col quarto posto ad Ovest non stanno deludendo le aspettative e si mostrano come una seria candidata alle finali di Conference. La franchigia di Salt Lake ha un record di 36 vittorie e 21 sconfitte ed insegue le tre principali favorite al titolo NBA: Phoenix, Golden State e Memphis. I Jazz, nonostante le prestazioni positive dell’ultimo periodo, sembrano però vivere ancora alcune tensioni interne a causa di un mercato di metà stagione un po’ deludente. La dirigenza, infatti, non si è mossa come molti si aspettavano, chiudendo solo una trade che ha portato nello Utah la guardia Alexander-Walker, proveniente da New Orleans e Hernangomez, da San Antonio. A farne le spese è stato il veterano e amatissimo Ingles, colonna portante dei Jazz degli ultimi anni, ma al momento infortunato e fuori per il resto della stagione.

Nonostante la situazione difficile nello spogliatoio, gli Utah continuano a essere una squadra solida e ben costruita, trascinato dal proprio leader e All-Star Donovan Mitchell. La guardia proveniente dall’università di Louisville anche in questa stagione si sta mantenendo su numeri e prestazioni di altissimo livello, viaggiando a 25,4 punti di media a partita. Insieme a lui ottimo anche l’apporto di due “giganti” come Gobert e Bogdanovic, che sotto canestro si fanno sentire sia con i rimbalzi che con punti e stoppate. Il centro francese e vicecampione olimpico Gobert, in particolare, sta avendo una stagione incredibile, con una media di 15 rimbalzi, 16 punti e 2,3 stoppate a partita. Nella corsa al titolo, i Jazz si troverebbero ad affrontare al primo turno la franchigia al quinto posto in classifica, al momento occupato dai Dallas Mavericks di Luka Doncic. Una sfida non semplice, ma nemmeno troppo complessa, dove Utah partirebbe comunque favorita nelle quote scommesse NBA. Più complesse invece le eventuali semifinali e finali di Conference, dove Memphis, Golden State e Phoenix avrebbero il vantaggio del fattore campo. Lo scorso anno i Jazz uscirono proprio al secondo turno, sconfitti dai Clippers di Leonard e George, mentre al primo batterono senza problemi i Grizzlies per 4 a 1 nella serie.

Ancora tutto da decidere, dunque, in questa ultima parte di stagione NBA. Chicago e Utah fanno sul serio e si candidano come possibili outsider dei prossimi playoff, ma tanto dipenderà dalle posizioni finali in classifica e dalla tenuta fisica dei propri giocatori. Certo è che, per tutti gli appassionati di basket d’oltreoceano, una finale NBA con Bulls e Jazz sarebbe quanto di più romantico si possa desiderare. Non ci sarebbero certo le stesse emozioni vissute con Jordan, Pippen, Malone e Stockton, ma riporterebbe indietro il tempo agli anni ‘90 e a quelle magiche partite in cui tutto poteva succedere.