Calcio, Andora. Giancarlo Delfino ha rassegnato le dimissioni: "Devo delle risposte a me stesso"

Si è conclusa dopo la sconfitta per 3-0 contro la San Filippo Neri l'esperienza di Giancarlo Delfino alla guida dell'Andora.

Dopo i rumors circolati a inizio settimana è stato lo stesso tecnico a confermare la separazione dal club biancoblu:

"Confermo che ho dato le dimissioni ma ci tengo a sottolineare che il rapporto che ho con la società, fatta veramente da brave persone, non muta ed in particolare non muta il rapporto con il gruppo squadra, perché in questi 2 anni insieme si è creata un'empatia particolare che non verrà assolutamente minata dalla mia scelta.

La vita ti porta a fare delle scelte e a dover dare delle risposte ed in questo caso, come ho spiegato ai ragazzi, le risposte dovevo darle a me stesso. Li porterò sempre nel cuore e magari un domani ci ritroveremo per divertirci insieme. Un forte abbraccio a tutti.

Forza Andora".