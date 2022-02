Giudice Sportivo, Prima Categoria A e B: le squalifiche settimanali, il Savona perde Fonjock per tre giornate

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 13/ 2/2022

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MENGA LIVIO (ALTARESE)

Durante un'azione di gioco si disinteressava della palla e colpiva volontariamente con un violento pugno un avversario senza conseguenze lesive. ALTOMONTE SIMONE (CARLIN S BOYS) A seguito della provocazione di un avversario, lo spingeva con entrambe le mani alle spalle.

FONJOCK DIVINE (PRO SAVONA CALCIO)

Avvicinandosi in maniera aggressiva ad alcuni membri della panchina della squadra ospite, cerca di arrecare danni fisici agli avversari. Il tutto con l'aggiunta di insulti che non si fermano neanche dopo il provvedimento di espulsione comunicatogli dal ddg. Solo grazie all'intervento di alcuni giocatori e dirigenti della propria società si allontanava definitivamente.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CIANCI ANDREA (CARLIN S BOYS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRIGNO ALESSANDRO (ATLETICO ARGENTINA)

DE MATTEIS LUCA (CARCARESE)

LEBOLE FEDERICO (FEGINO)

MARCENARO ALESSIO (FEGINO)

ARENA FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

SIRI MASSIMO (CITTA DI COGOLETO)

MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

MUSIARI NICOLO (SAMPIERDARENESE)

FEDERICI ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRECO ALESSANDRO (ALTARESE)

LUBELLO DANILO (FEGINO)

CARUSO SAMUELE (MALLARE)

LAROSA PAOLO (PRA F.C.)

SAULLE TOMMASO (SAN CIPRIANO)

INTILI MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

COMBI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

FONJOCK DIVINE (PRO SAVONA CALCIO

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

PROGLIO ALESSIO (AREA CALCIO ANDORA)

CALVINI DAVIDE (ATLETICO ARGENTINA)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MESHKURTI SEBASTIANO (ALTARESE)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

CUTULI CLAUDIO (AREA CALCIO ANDORA)

BRIZIO GIORGIO (ATLETICO ARGENTINA)

MODESTI OMAR (ATLETICO ARGENTINA)

MENONI MATTIA (CITTA DI COGOLETO)

KADRIJA ATDHE (MALLARE)

TORRINI LORIS (MALLARE)

NEGRO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

MUKAJ MATTEO (PRA F.C.)

FRAVEGA BRUNO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

CAVICCHIOLI SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

MINEO MATTEO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BARCA ANGELO GIOELE (AREA CALCIO ANDORA)

LUISI PIETRO FILIPPO (AREA CALCIO ANDORA)

CRESPI ALESSIO (ATLETICO ARGENTINA)

RASTELLO ANDREA (ATLETICO ARGENTINA)

VECCHIOTTI LORENZO (ATLETICO ARGENTINA)

SARA PIETRO (BORGHETTO 1968)

COZZI ALESSANDRO (CITTA DI COGOLETO)

GRILLO MATTIA (FEGINO)

GRAFFA MATTEO (MALLARE)

LIMONTA NICOLO (PRA F.C.)

PASQUINO DENIS (PRA F.C.)

GALLOTTI MATTEO (PRO SAVONA CALCIO)

MACAGNO MANUELE (PRO SAVONA CALCIO)

SERHIIENKO OLEKSII (PRO SAVONA CALCIO)

FABBRETTI IGOR (QUILIANO&VALLEGGIA)

LA PIANA ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)

CAUTERUCCIO GABRIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

PIRROTTA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

VASSALLI LUCA (ALTARESE)

BRIGNONE FRANCESCO (CARCARESE)

SAJETTO GIAMMARCO (CARLIN S BOYS)

RISSOTTO MATTEO (FEGINO)

SCARONE PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

ARDISSONE AMEDEO (PONTELUNGO 1949)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (PRO SAVONA CALCIO)

GRANDONI MATTIA (PRO SAVONA CALCIO)

MESSINA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

TESORO FRANCESCO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMATO ANDREA (VADESE CALCIO 2018)

CROCILLA LORENZO (VADESE CALCIO 2018)

SCIMEMI FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)