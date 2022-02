Italia Bike Cup: il 12 e 13 marzo la tappa di Albenga

Ormai è tutto pronto, nell’ultimo weekend di febbraio a Verona prenderà il via l’edizione 2022 dell’Italia Bike Cup, il grande circuito di cross country che attraverso 7 tappe in giro per l’Italia porterà il meglio della mountain bike italiana ed Internazionale ai massimi livelli. Un circuito che si distingue per la grande attenzione che riserva non solo agli agonisti, ma anche agli amatori: ben 5 tappe del circuito infatti prevederanno una doppia giornata di gare, una riservata alle categorie assolute e l’altra a quelle Master, con una classifica generale loro riservata.

L’Italia Bike Cup ha anche trovato un importante sponsor ad affiancarla: è la Selle SMP, che supporterà tutto il circuito, un abbinamento prestigioso che conferma la qualità della challenge ormai a tutti gli effetti evento principale della stagione delle ruote grasse. Dopo l’evento di Verona, il circuito si dipanerà attraverso le tappe di Albenga (Liguria, 12 e 13 marzo), Maser (Veneto, 19-20 marzo), Stevenà di Caneva (Friuli, 24-25 aprile), Esanatoglia (Marche, 30 aprile-1 maggio), Pergine di Valsugana (Trentino, 4-5 giugno) e Courmayeur (Val d’Aosta, 17-19 giugno).

Ricordiamo che per partecipare all’Italia Bike Cup non c’è abbonamento, ci si iscrive a ogni tappa e ognuna di essere porta punti per la classifica finale, ma è importante gareggiare in quante più prove possibili, anche perché a parità di punteggio varrà il numero di gare disputate per sentenziare chi è davanti. Intanto stanno arrivando numerose le adesioni per le prime tappe, tutte delle grandi classiche del cross country italiano, ora consorziate per un obiettivo comune: dare dell’Italia l’ombelico del mondo della Mtb.