Sanremo apre al grande rugby internazionale: a Pian di Poma lo stage della Nazionale femminile Under 18 (Foto e Video)

Sanremo sta vivendo una giornata a suo modo storica per lo sport cittadino. Per la prima volta la Città dei Fiori sta ospitando una selezione Nazionale di rugby con la Femminile Under18 che ha scelto il campo di Pian di Poma per lo stage in vista dell’amichevole contro le pari età francesi.

Le ragazze di coach Diego Saccà, con il coordinamento FIR di Maria Cristina Tonna, volto simbolo del rugby femminile italiano, sono arrivate in città ieri per dedicarsi all’attività didattica in hotel. Poi, oggi, la doppia seduta a Pian di Poma: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Infine, domani, l’amichevole contro la Francia a Saint-Raphaël.

Secondo Maria Cristina Tonna, coordinatore dell’attività femminile Fir è “Un binomio perfetto e siamo qui con grande piacere in un bellissimo posto. Abbiamo avuto una accoglienza straordinaria da parte della Sanremo Rugby e dall’Amministrazione comunale. Si tratta di un primo passo in questa categoria, molto confortante per avere un ulteriore supporto alla nazionale maggiore”. Può essere un inizio per trovare spazi a Sanremo per allenarsi? “Il clima è buono così come il campo e poi l’accoglienza buona che abbiamo avuto, nel mondo del rugby è importantissima. L’abbiamo avuta ed è un ottimo inizio. Magari venisse anche Gianni Morandi a salutarci sarebbe perfetto”.

Anche l’allenatore Diego Saccà ha apprezzato l’accoglienza avuta: “Eccezionale da parte di tutti – ci ha detto – e stiamo lavorando davvero molto bene. Ci stiamo preparando in un lavoro iniziato alla fine dell’anno scorso per un’esperienza che porti un atteggiamento positivo delle ragazze, che sono alla loro prima esperienza. Essere a pochi chilometri dalla Francia è importante per il nostro sport e spero che la giovane società di Sanremo possa continuare a lavorare bene come sta facendo ora”.

Anche Sofia Catellani, giocatrice della Under 18 femminile, ha esaltato la città dei fiori come location per il ritiro “In confronto ad altre, sicuramente qui abbiamo trovato un bellissimo clima, con il mare vicino è un’altra cosa”.

Raggiante per la presenza della nazionale, il presidente della Sanremo Rugby, Emanuele Capelli: “Per noi è un motivo di orgoglio ospitare la nazionale Under 18 e ci auguriamo che sia solo l’inizio perché Sanremo possa ospitare sempre più le selezioni italiane e francesi, con il nostro valore di accoglienza e servizi possa accompagnare un clima splendido come il nostro, difficile da trovare in altre zone”.

La Città dei Fiori si è tinta di azzurro e in questi giorni recita a pieno titolo il ruolo di porta d’Italia per il mondo del rugby, ultimo campo verso il confine con la Francia.