Vela: 60 atleti a Varazze per la Coppa Stefano Neri

Pietro Pellegrino e Michi Vecchio, atleti del Varazze Club Nautico, in evidenza alla Coppa Stefano Neri.

Domenica 13 febbraio S2022 si è svolta a Varazze la Coppa Stefano Neri, prima regata valida per il Campionato Zonale ILCA Laser e di selezione per il Campionato Italiano Giovanile. La regata organizzata in memoria dell’atleta Laserista del Varazze Club Nautico prematuramente scomparso, ha visto la partecipazione di 60 atleti, suddivisi nelle categorie ILCA 4, 6 e 7.

Il Comitato di Regata presieduto da Maurizio Buscemi, Presidente della I Zona FIV Liguria, predispone puntuale il campo di regata per un vento da nord ma non appena i partecipanti raggiungono il campo la tramontana inizia a calare ed il Comitato è costretto a issare Intelligenza.

Fortunatamente, fa il suo ingresso dopo una breve attesa una brezza da sud sui 6-7 nodi che si distende su tutto il campo e permette lo svolgimento di due belle prove.

La classifica finale vede prevalere:

- Nella classe ILCA7 l’atleta Marino Davide seguito da Mangano Thomas entrambi dello Yacht Club Monaco, 3° Capri' Antonino del Circolo Nautico Loano.

- Nella classe ILCA 6 l’atleta dello YC Monaco Bodhi Van der Linden, a pari punti con Michelangelo Vecchio del Varazze Club Nautico (che si conferma determinato in questo inizio di stagione), 3° Mulone Matteo del Circolo Nautico Ilva. Il resto della squadra varazzina segue con Federico Scarlatti è 8° Filippo Rogantin 10°, Dario Deambrogio 12°, Pietro Maranzano 13°, Lorenzo Sorrenti 15° mentre i fratelli Tartarini Edo e Beatrice sono 20 e 21° e Riccardo Pignatelli 24°.

- Nella classe ILCA 4 l’atleta Sciutto Marta del Circolo Nautico Albenga, 2° Curcio Costanza del Circolo Nautico Ilva e 3° Sansone Federico del Circolo Velico Arenzano. Una gradita sorpresa quella di Pietro Pellegrino, primo classificato tra gli U16 e 4° overall all’esordio assoluto con i colori del Varazze Club Nautico. Buona prestazione anche per Matteo Corno 11°. Mentre le ragazze Giulia Perotti e Caterina Castelli sono 24° e 28°.

Il Direttivo del Varazze Club Nautico, che ha organizzato la manifestazione, ringrazia gli Ufficiali di Regata che sono intervenuti, tutti i soci e i genitori che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.