Calcio, Cisano. 100 volte insieme per Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino

Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino mercoledì hanno raggiunto il traguardo delle cento panchine in prima squadra.

"Avremmo naturalmente preferito festeggiare con una vittoria - esordisce Sportelli - ma visto il valore dell'avversario e il pareggio ottenuto allo scadere, siamo comunque soddisfatti. Lo consideriamo un regalo da parte dei nostri ragazzi, con cui abbiamo un rapporto splendido.

Si sa che quando si gioca a 0, ovviamente non si può avere le stesse pretese che si hanno in squadre in cui i calciatori usufruiscono dei rimborsi. É ovvio che per noi é più difficile sia in fase di costruzione squadra che nella gestione della stagione, tuttavia i ragazzi cercano sempre di portare in campo quelle che sono le nostre idee. L'altra sera a dire il vero ci siamo dovuti snaturare in fase di possesso palla, vuoi per la forte pressione che ci portava la spotornese, vuoi per le condizioni non ottimali del campo, mentre in fase di non possesso hanno seguito alla lettera ciò che avevamo preparato e la conseguenza é stata di concedere poco o nulla a livello di occasioni. La voglia di non perdere, un leggero calo di ritmo della spotornese che ci ha consentito di tornare a gestire meglio qualche possesso, un pizzico di fortuna e tanto cuore, ci hanno permesso di ottenere un pareggio importante e mi sento di dire anche meritato".

Aggiunge Pellegrino: "Purtroppo siamo anche in ritardo di condizione: dai primi dell'anno ad oggi abbiamo (me compreso) praticamente escludendo poche unitá, "assaggiato" tutti il virus. Ci siamo dunque allenati pochissimo e in condizioni numeriche spesso ai limiti della decenza. Ma ormai é passato, la classifica e il format del mini campionato non ci concede più margine di errore, dobbiamo giocare ogni partita senza fare calcoli e poi a fine marzo tireremo le somme. Per noi é gia importante da società neonata, fare partite pari con corazzate come San Francesco, Priamar e Spotornese, squadre che a mio avviso sono già strutturate per competere in prima categoria. Forse l'unico rammarico é quello di essere finiti certamente nel girone con più squadre attrezzate, probabilmente negli altri raggruppamenti, avremmo potuto ambire ad una posizione di classifica più nobile".