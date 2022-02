Calcio, Cisano. Garofalo regala un punto con la Spotornese, ma avverte: "Il quinto posto probabilmente non basterà per arrivare ai playoff"

Il pareggio ottenuto in extremis contro la Spotornese ha rappresentato per il Cisano l'ennesima conferma a pochi mesi dalla rinascita del club biancoblu.

Il team dei tecnici Pellegrino e Sportelli è infatti a ridosso in graduatoria delle big del girone B, come testimoniano il quinto posto in classifica e la voglia di voler competere ai prossimi playoff.

Un obiettivo non semplice da raggiungere, ma dalle parti del "Raimondo" nessuno vuole lasciare nulla di intentato, come conferma Mattia Garofalo, autore dell'1-1 nel recupero.

"E' stato un risultato che, per come si è dipanata la partita - commenta Garofalo - posso reputare corretto. La Spotornese ha mantenuto chiaramente il possesso palla nel corso del primo tempo, ma da parte nostra abbiamo rischiato poco o nulla. Nella ripresa siamo usciti gli ultimi 30 minuti e a conti fatti abbiamo meritato di raccogliere un risultato utile.

Fieri del nostro percorso? Guardandoci indietro possiamo dire di sì, l'unica stecca è arrivata con il Varazze B. Il nostro inizio di 2022 non si sta rivelando però così agevole, anche se a parziale scusante ci sono state le conseguenze post Covid, con l'infezione che, fortunatamente senza casistiche gravi, ha colpito quasi l'intera squadra".

L'approdo agli spareggi promozione non sembra essere una chimera.

"Ce la giocheremo, ma dovremo arrivare quarti e superare il Borgio Verezzi: non credo infatti che con il ritmo delle prime sia sufficiente piazzarsi quinti. Proprio per questo motivo lo scontro diretto con i rossoblu in programma tra due settimane rappresenta un passaggio importante del nostro campionato. Vedo la San Francesco largamente favorita, in un girone B molto più competitivo degli altri. Probabilmente nel gruppo A o C potremmo dire la nostra per il vertice".

Il livello di competitività di Garofalo resta comunque alto.

"Ancora un paio di anni in Seconda a buon livello penso di poterli disputare, senza limitarmi al ruolo da chioccia per i più giovani. Il problema a 37 anni sono le tempistiche di recupero, tenendo anche conto del nostro organico non particolarmente ampio. Conto però di potermi esprimere su buoni livelli ancora per un po' di tempo".