Calcio, Vado. Solari domani torna in panchina dopo la squalifica: "Felice della stima squadra. Le voci? Fanno parte del gioco"

Il Vado è arrivato in Val d'Aosta nel corso del pomeriggio per calibrare al meglio la marcia di avvicinamento all'incontro domenicale contro il Pont Donnaz.

Matteo Solari tornerà in panchina dopo i tre turni di squalifica, rincuorato dai tre punti e dalla bella prestazione contro il Saluzzo.

Una vittoria importante anche per il futuro dell'allenatore valbormidese, dopo le voci sul possibile esonero in caso di risultato negativo contro i granata piemontesi.





Mister, sono pesate le indiscrezioni circolate anche sui nomi dei possibili sostituti?

“Le voci nel calcio ci sono sempre state, non sono stato particolarmente toccato. Ho sempre percepito da parte della società grande rispetto, sia sotto l'aspetto personale che per il lavoro che abbiamo portato avanti insieme dalla scorsa estate”.







Anche l'esultanza della squadra, insieme al proprio allenatore, ha rappresentato un segnale chiaro.

“Lavoriamo forte ogni giorno, al massimo delle possibilità di ogni componente. C'è grande stima reciproca e il gruppo si è sempre rivelato solido e coeso. Non ho mai avuto dubbi sulla compattezza dei ragazzi, nonostante il momento difficile che abbiamo attraversato. A conti fatti abbiamo ceffato, per merito dei nostri avversari, solo la partita contro il Derthona, altrimenti la squadra ha sempre fatto il suo, venendo puniti, anche per nostre responsabilità, dagli episodi”.

Ora il Pont Donnaz, una delle trasferte più ostiche dell'anno.

“Affrontiamo una squadra migliorata tanto rispetto alla gara di andata, con una rosa profonda e tanta qualità in ogni reparto. E' una gara stimolante, servirà gamba dopo la serie di impegni ravvicinati”.







La terza sessione di mercato ha regalato l'arrivo di Cenci. Quali sono state le motivazioni del suo ingaggio?

“Per un motivo o per l'altro ci siamo ritrovati con la coperta corta a centrocampo, inoltre le sue caratteristiche potevano tornarci utili. A volte un pizzico di cattiveria sportiva in più è necessaria per arrivare al risultato, e la sua determinazione e la sua capacità di interdizione possono essere preziose per il girone di ritorno”.





Permangono le assenze di Costantini e Lo Bosco.

“Nicholas ha una lesione muscolare e il suo recupero dovrà essere monitorato nel corso delle prossime settimane. Loreto contiamo di riaverlo entro una quindicina di giorni. Ha ancora fastidio agli addominali, l'obiettivo è di rivederlo in campo a inizio marzo”.