Ginnastica Acrobatica: la Villanovese riparte con un podio nel Campionato Gold

Dopo le tante difficoltà legate alla pandemia prende finalmente il via il Campionato Nazionale Gold di Ginnastica Acrobatica FGI, per la prima volta, dopo due anni, alla presenza del pubblico.

Una grande emozione per atlete genitori e tecnici.

Per la U.S Villanovese è subito podio! Nella categoria L3 Allieve è medaglia d’oro per le sorelle Nur e Naima Ibnaiche, 1 classificate, davanti alla coppia formata da Rachele Aicardi e Gloria Bellantoni, medaglia di bronzo.



Molto bene anche il trio Bellantoni - Ibnaiche - Ibnaiche, quarto classificato che precede di un soffio il giovanissimo gruppo femminile formato da Francesca Dondi e Sarah Scudieri, entrambe all’esordio nel ruolo di base con la piccola Linda Deperi alla sua prima gara!

Nella categoria L3 Open l’emozione gioca qualche scherzo alle nostre combinazioni in gara: il trio formato da Giorgia Canalella, Vittoria Bruno e Ilenia Sola si classificano in 10* posizione davanti alle compagne Maddalena Ceriotti Sara Geraci e Aurora Barbaria, 14°.



Nella seconda giornata di gara scendono in campo le combinazioni delle Word Age Group, Junior e Senior. Una gara spettacolare che ha visto protagonisti gli atleti del Team Italia, in partenza per i mondiali di Baku.

Per i colori blu-arancio Anita Chiera, Mariangela Peloso e Sofia Geraci ottengono un ottimo quarto posto nella categoria 12-18.

Stessa posizione in classifica per Giada Lucarelli,Sofia Bertin e Alice Racca nella categoria Juniores.



Soddisfatto il Presidente Fabio Bandini e tutto lo staff tecnico: “Complimenti a tutte le nostre atlete e alle loro allenatrici. Il periodo è difficile per le associazioni e per le famiglie ma le nostre ragazze ci ripagano di ogni sforzo!”