Pallanuoto: Pro Recco in scioltezza alla Zanelli, RN Savona battuta 18-8

La Carige Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con la Pro Recco, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 1^ giornata del Girone Scudetto del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2021/2022. 8 a 18 è stato il risultato finale della partita, in favore degli ospiti. Il Savona ha presentato una formazione ampiamente rimaneggiata che vedeva le assenze per infortunio di Vuskovic, Caldieri, Urbinati e Da Rold. A difendere la porta biancorossa è stato schierato dall’inizio il giovane Andrea Turazzini (15 anni) che è stato sostituito da Francesco Massaro a 3’52” dalla fine del terzo tempo. Massaro ha così fatto il suo rientro in vasca dopo l’infortunio subito. Da segnalare l’esordio in Serie A 1 del giovane Filippo Galleano classe 2004.

Afferma l’allenatore Alberto Angelini: “Davanti allo strapotere di una squadra come il Recco i ragazzi hanno fatto un’ottima prova e sono molto soddisfatto di come hanno tenuto la partita sul piano atletico”.

Il prossimo impegno per la Rari è con la 2^ giornata del Girone Scudetto del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 26 febbraio nella piscina “Caldarella” a Siracusa con il C.C. Ortigia. L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 14,00.

Questo il tabellino della partita.

CARIGE R.N. SAVONA – PRO RECCO 8 – 18

Parziali (1 – 6) (3 – 6) (2 – 5) (2 – 1)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Turazzini, Rocchi, Patchaliev, Giovanetti, Molina Rios 1, Rizzo, Galleano, Bruni 1, Campopiano 2, Fondelli 3, Iocchi Gratta 1 (su rigore) Maricone, Massaro.

Allenatore Alberto Angelini.

PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 2, Figlioli 2, Younger 2, Cannella 2, Presciutti 4, Nuzzo, Ivovic 3, Velotto, Aicardi 2, Hallock, Negri.

Allenatore Sandro Sukno.

Arbitri: Stefano Pinato di Genova e Marco Piano di Genova.

Delegato Fin : Enzo Carannante di Torino.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 1 / 11 + 1 rigore realizzato.

PRO RECCO: 11 / 15.

Note:

Spettatori : 200.

Usciti per 3 falli : Rocchi (Savona) a 2’12” dalla fine del 3° tempo.

A 3’52” dalla fine del 3° tempo il Savona ha sostituito in porta Turazzini con Massaro

A 3’33” dalla fine del 3° tempo il Recco ha sostituito in porta Del Lungo con Negri.