Calciomercato: la strategia del Milan sul futuro di Lorenzo Colombo

L'attaccante dei giovanili del Milan, Lorenzo Colombo classe 2002, già promette bene dato che nelle prime 10 partite stagionali ha compiuto 5 goal. In quanto alle novità riguardo il giovane Lorenzo Colombo e quale strategia studia la squadra del Milan, si può trovare ogni dettaglio su siti scommesse adm. In effetti, a quanto pare, l'obiettivo della squadra del Milan è che Lorenzo Colombo essendo di gran talento, possa giocare e segnare soprattutto in continuità, prima di arrivare al numero 9. Il ragazzo dall'età così giovane dato i suoi 19 anni, ha aspettato tanto per trovare di fatto una squadra giusta e infatti da quello che vuole sembra poter arrivare a crescere e giocare per il Milan. Sicuramente è giovane e forte, ma Colombo è già un'attaccante abbastanza maturo, poichè a quanto pare è già un centravanti completo anche se ovviamente ancora da migliorare. Non si esclude quindi che il ragazzo possa essere un giorno utile per la squadra del Milan.

Da Pepito

Nonostante tutto, Lorenzo Colombo, su questi mesi vissuti a Ferrara è stato affiancato dal grande Giuseppe Rossi e infatti Pepito si è reso anche disponibile poichè lo ha aiutato anche se non mancherà l'occasione di giocare insieme. Oltre che al calcio, c'è anche la novità sul rugby femminile Under18 pront ad arrivare a giocare, infatti il mondo dello sport non finisce mai di stupire e per avere informazioni in quanto si può accedere qui. Dopotutto Lorenzo Colombo, è voluto andare nella squadra di Pepito soprattutto per riuscire a trovare quella continuità che cercava da tempo. Ma Colombo nonostante le richieste ricevute dalle altre squadre, ha optato per la Spal.

Il Milan punta su di lui

Però c'è anche da dre che Lorenzo Colombo, a Ferrara gioca titolare ma nonostante tutto è anche arrivata la chiamata d Nicolato per la Nazionale Under 21 grazie alle sue presenze e i goal. Quindi il che, sta a significare che la squadra del Milan punta sul ragazzo e crede in lui. Ma durante il ritiro con la prima squadra, Colombo infatti, ha messo in atto tutta la sua forza fisica compreso le capacità dei tiri in porta paragonandolo a Vieri. Certo, un giorno, potrà gocare con il Milan con Ibrahimovic o Giroud anche se per il ragazzo non sarà facile ma avrà sicuramente tanto da sfruttare. Forse Colombo poteva essere stato utile già quest'anno ma meglio aspettare tempi migliori. Insomma il giovanotto ha ancora un percorso lungo per raggiungere quella continuità per aumentare suoi goal fondamentali per un giovane attaccante come lui. Nel futuro di Colombo sarà sicuramente il Milan.

Lorenzo Colombo

Attaccante della Spal in prestito dal Milan, classe 2002, debutta con i giovanili della squadra rossonera nella semifinale di Coppa Italia del 2020. Inoltre il ragazzo debutta anche nelle coppe europee di Europa League. Tutto sommato un ottimo talento dalla buona struttura fisica che ha ancora tanto da raccontare. Con la sua testa dimostra di segnare spesso anche se infondo il suo forte sono i goal dal tiro sinistro. Il giovane Colombo promette bene e compie dei tiri non indifferenti e alla grande, come di fatto le 5 che ha realizzato in Serie B con la Spal.