Calcio, Albenga. I bianconeri chiudono il girone A al secondo posto. Ferraro: "Merito dei ragazzi, con loro mi sto divertendo tanto"

I tre punti conquistati oggi dall’Albenga a Cairo Montenotte hanno permesso ai bianconeri di concludere la prima fase al secondo posto in classifica, garantendosi così cinque partite su nove, ai prossimi playoff nella cornice del Riva.

Una bella soddisfazione di squadra, ma anche personale per mister Ferraro:

“Ci speravamo in questo secondo posto, sono stati bravissimi i ragazzi a crederci. Nel calcio può succedere sempre di tutto e così è stato anche oggi. Complimenti comunque anche alla Cairese, pur con due formazioni rimaneggiate le squadre in campo hanno onorato al meglio l’impegno.

Un bilancio su queste tre gare? Direi positivo: già a Finale non meritavamo di perdere, poi sono arrivati sei punti non scontati. Il merito va ai ragazzi, davvero esemplari sia nei giocatori più esperti sia nei tanti giovani di altissima qualità che mano a mano ho imparato a scoprire. Andiamo avanti con questa coesione, consapevoli del fatto che tra 15 giorni il ritmo della musica sarà totalmente diverso”.

Ferraro non vuole sentir parlare di rivincite personali verso un calcio che sembrava averlo dimenticato:

“Qualcuno voleva che mi ritirassi, qualcuno mi dava del vecchio: io sono sempre stato sereno, consapevole di non dover dimostrare nulla a nessuno.

La società sta vivendo un momento particolare, ma è organizzatissima e non ci fa mancare nulla. Sono felice, con i ragazzi mi sto divertendo tanto durante gli allenamenti, forti anche del buon lavoro prima del mio arrivo, in una cornice come quella ingauna affamata di calcio e con una grandissima tifoseria. Mi basta questo, non servono rivincite”.