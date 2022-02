Calcio. Seconda Categoria: Vadino per proseguire il filotto, domenica in trasferta per San Francesco Loano e Albissole

Nel gruppo A di Seconda Categoria prosegue la lotta al vertice tra Vadino (nove vittorie su nove) e Virtus Sanremo, a -3 dalla vetta, con il calendario odierno che offre alla capolista l'occasione di centrare la decima di fila ricevendo il Real Santo Stefano, mentre i matuziani saranno ospiti del Riva Ligure nell'anticipo delle 10.30.

Situazione più che mai aperta anche nel girone B, dove sarà il White Rabbit a testare il San Francesco Loano primo in classifica; alle 15.00 in campo anche Varazze B - Borgio Verezzi, Priamar - Nolese e Yepp Albenga - Cisano. Alle 18.00, dopo Vadese-Savona di Prima Categoria, riflettori accesi al "Picasso" per Quiliano B - Spotornese.

Due finestre invece con orari diversi per il raggruppamento dell'Albissole, in campo alle 15.00 in quel di Pallare, insieme a Cengio-Sassello e Santa Cecilia-Plodio. Il derby tra Dego e Rocchettese (ore 17.30) chiuderà la domenica.