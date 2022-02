Calcio. Vado, trasferta in Val d'Aosta per ritrovare continuità: alle 14.30 è sfida al PDHAE

Non stanno sicuramente attraversando il miglior momento della stagione Pont Donnaz e Vado, di fronte questo pomeriggio in uno dei match valevoli per la 25^ giornata di Serie D.

Se da una parte i rossoblu di Solari sono riusciti ad arginare la serie di sconfitte maturate tra gennaio e inizio febbraio grazie al 4-1 conquistato nel turno infrasettimanale contro il Saluzzo, sull'altro fronte ci sarà una compagine, allenata da Roberto Cretaz, che ha raccolto solamente tre punti nelle ultime cinque uscite, cadendo nettamente mercoledì a Caronno dopo la bella vittoria interna sul Ticino.

Sono però due le partite che i valdostani devono recuperare, mentre Aperi e compagni hanno assoluta necessità di ritrovare continuità per allungare le distanze sulla zona playout, considerando la quota salvezza probabilmente in rialzo e superiore ai 40 punti.

Infortunati Costantini e Lo Bosco, verso la conferma Galvanio dopo la buona prova offerta mercoledì insieme a Capra e Aperi, autore di una tripletta.

Dirigerà Morello di Tivoli, livescore dalle 14.30 su Svsport.it