Beppe Furino in gravi condizioni al Santa Croce di Moncalieri, l'ex capitano della Juve ha vestito la maglia del Savona dal 1966 al 1968

Il mondo del calcio sta trattenendo il fiato per la sorte di Beppe Furino. Lo storico capitano della Juve, ed ex giocatore del Savona dal 1966 al 1968 (sette reti in 61 presenze), è ricoverato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri per una grave emorragia cerebrale.

Condizioni gravi ma stabili

Le condizioni del 76enne ex centrocampista sono stabili, pur nella loro gravità. Fonti sanitarie escludono per il momento l'intervento chirurgico.

L'anno scorso la perdita della moglie Irene

Nel marzo dello scorso anno Furino aveva perduto la moglie Irene Vercellini, stroncata dal Covid. "Mi sento in colpa, l'ho portato io in casa il virus e ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito", continuava a ripetere.

Ora la figlia Federica, amici, ex compagni e moncalieresi fanno il tifo per lui, perché vinca la partita più importante della carriera, quella per la vita.