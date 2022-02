Calcio, Bragno. Continua la serie positiva dei biancoverdi. Monte. "Entusiasmo ma piedi a terra. Complimenti al Camporosso, hanno fatto grandi passi avanti"

I risultati ottenuti negli ultimi tre mesi rischiano di riempire d'elio il palloncino biancoverde del Bragno, anche se Fabrizio Monte già dalla ripresa di stasera ha tirato con forza il “filo” per riportare a terra tutta la truppa valbormidese.

Al contempo, dopo un primo periodo di stagione difficile, è doveroso per tutto l'ambiente bragnese godersi qualche ora sotto la calda luce dei riflettori.







Mister, con il Camporosso un'altra vittoria fondamentale. La classifica resta corta, ma la testa è fuori dalla zona playout.

“Come avevo detto già con il Celle, è stata la partita più importante tra le importanti. A conti fatti stiamo vivendo un buon momento e, tranne in occasione del pareggio contro la Veloce, siamo riusciti a far nostri tutti gli scontri diretti”.







Ed è arrivato anche il primo successo fuori casa.

“A tal proposito vorrei fare i complimenti al Camporosso. Hanno compiuto dei passi avanti da gigante. L'installazione del sintetico ha forse tolto loro qualcosa sul piano dell'aggressività calcistica, ma hanno lavorato alla grande sulla struttura, riservandoci un'accoglienza squisita nonostante l'importanza della gara”.







Dopo la vittoria nel recupero con la Baia Alassio è stata ottima la risposta, anche sul piano mentale contro il Serra Riccò.

“Bisogna dosare bene l'entusisamo e lucidità. Questo è un campionato molto combattuto. I ragazzi sono stati straordinari a risalire la china, ma dobbiamo ancora conquistare quei punti necessari per affrontare il finale di stagione con relativa serenità. Un plauso lo merita anche la società: contro il Camporosso sapevamo di dover giocare sul sintetico di ultima generazione, così la scorsa settimana abbiamo calibrato al meglio l'avvicinamento alla partita allenandoci al “Corrent” di Carcare. Anche i piccoli dettagli alla fine possono fare la differenza”.







A un calcio propositivo va di pari passo la solidità difensiva: avete il quinto miglior reparto arretrato del girone A.

“Senza sacrificio si fa poco, a partire dal comparto d'attacco. Ogni sforzo agevola i compagni se la squadra ragiona in una sola direzione, altrimenti non si conquistano 18 punti in 11 incontri”.







E c'è stato anche l'esordio di Monte junior, William.

“Deve compiere ancora sedici anni anni e domenica si sono palesate le miglior condizioni per il battesimo in Prima Squadra. Gli ho detto di non dimenticarsi mai questo momento. Sono felice perchè la squadra stessa ha chiesto l'integrazione nell'organico di William: quando un gruppo è forte e solido c'è inevitabilmente una spinta in più”.