Oro e Bronzo per L'atleticamente alla Prima Prova di Campionato Silver

Si è conclusa domenica a Quiliano la prima prova Silver di Ginnastica Ritmica.

Dopo le tante difficoltà legate alla pandemia prende il via il Campionato Individuale LA LB LC

Ad inaugurare la stagione sportiva per l'Atleticamente asd, nella categoria LC, sono Corciulo Milena e Salemi Camilla, classe 2008, presentando per la prima volta in pedana i loro esercizi con il nuovo codice 2022-2024.

Ottimi risultati per le atlete del team andorese che sono scese in pedana con grinta e determinazione, dopo un lungo periodo lontano dalla pedana di gara.

Il podio si veste di fucsia con Salemi Camilla che conquistando l'Oro sale sul gradino più alto del podio e Corciulo Milena, che al suo esordio in questa categoria più alta, si aggiudica una splendida medaglia di bronzo.

Il consiglio direttivo si congratula con atlete e tecniche per l'ottimo lavoro svolto.

"Nonostante i nuovi esercizi e il l'introduzione del nuovo codice vigente 2022-24 Milena e Camilla hanno portato a termine delle ottime performance. Da domani torneremo in palestra ancora più cariche per migliorare sempre più" commenta Giraldi, tecnica dell'Atleticamente.

Il prossimo appuntamento per il team andorese sarà la prima prova di campionato LD LE i primi di marzo che vedrà in pedana Murray e Patriarca.